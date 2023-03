Policija išče tatico. Jo prepoznate?

Koprski policisti so v zadnjem času obravnavali več drznih tatvin v manjših trgovinah, frizerskih salonih in trgovinah z oblačili. Do zdaj so ugotovili, da gre za žensko storilko, staro od 30 do 40 let, srednje postave, ima daljše črne lase, spletene v kito. Policija je sestavila tudi njenega fotorobota.