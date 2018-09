Policija išče roparje lekarne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija prosi občane za pomoč pri iskanju roparjev lekarne na Celovški cesti v Ljubljani. Po doslej zbranih obvestilih sta dva neznana zamaskirana storilca v petek nekaj po 15. uri vstopila v lekarno in od uslužbenk zahtevala denar. Eden je imel pri sebi orožje. Roparja sta s kraja dogodka zbežala z osebnim vozilom, v katerem ju je čakal pomagač.

Kot so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave, v ropu ni bila poškodovana nobena oseba, storilca pa sta odnesla nekaj deset evrov. Roparja in njun pomagač so zbežali z vozilom Citroen C4 temno sive barve, ki je imel nameščeni ukradeni registrski tablici z oznako KR J1-489.

Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, na policiji naprošajo, naj pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Pokličejo pa lahko tudi policijsko postajo Ljubljana Šiška na številko 01 583 37 00.