Policija in rubežniki na posesti Zavašnikovih, mobilne hiške zapečatili

Goste so izselili, mobilne hiške pa zapečatili. Robert Tomas Zavašnik (na fotografiji) po navedbah 24 ur trdi, da gre za krajo premoženja. Foto: Siol.net

Zgodaj zjutraj je posest družine Zavašnik v Spodnjih Pirničah obiskala policija z rubežniki, poroča portal 24 ur. Iz turističnih hišic so umaknili turiste, na parcelah pa je tudi več kamionov in kombijev, kamor nalagajo pohištvo in druge predmete, še poročajo na portalu.