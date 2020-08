Policija bo v izjemnih primerih lahko uporabila električni paralizator

Kot je na današnji predstavitvi uporabe električnih paralizatorjev dejal Vladimir Ilič iz sektorja za policijska pooblastila in preventivo Generalne policijske uprave (GPU), zakon določa tudi stroge pogoje za uporabo paralizatorja proti ranljivejšim skupinam, kot so starejši, otroci, nosečnice in invalidi. V tem primeru lahko policist uporabi paralizator le, če so izpolnjeni tudi pogoji za uporabo strelnega orožja, poroča STA.

Paralizator je lahko tudi uspešno preventivno sredstvo. Kot kažejo primeri iz tujine, policisti s pravilnim in taktičnim pristopom, opozarjanjem in pripravo paralizatorja zelo velikokrat prispevajo k temu, da se zadeva sploh ne stopnjuje do te mere, da bi bila potrebna uporaba strelnega orožja, je dejal Ilič.

Električni paralizator bodo policisti nosili na vidnih mestih, policist pa bo moral na njegovo uporabo posebej opozoriti. Po vklopu paralizatorja se prižgejo svetilka in dva merilna laserja, policist pa bo lahko sprožil še zvočno opozorilo. Če vse to ne bo zaleglo, lahko paralizator tudi uporabi, je postopek uporabe pojasnil Matjaž Čuček, prav tako iz sektorja za policijska pooblastila in preventivo GPU.

Električni šok traja pet sekund

Paralizator izstreli dve elektrodi, ki sta med seboj povezani s prevodno žico. Ti se pri tem zarijeta v telo ali oblačila, skoznje pa steče električni tok, ki traja pet sekund, nato pa samodejno preneha. Naprava deluje z maksimalno močjo 50 tisoč voltov, a kot zagotavlja proizvajalec, je za onesposobitev osebe potrebnega samo 1,2 kilovolta, naprava pa pri tem sama regulira moč, potrebno za doseg krča mišic, je zagotovil Čuček.

Tako Čuček kot Ilič sta pri tem poudarila, da si na policiji vseeno želijo, da policisti ne bi prehitro posegli po paralizatorju, saj obstaja vrsta ukrepov za zmanjševanje napetosti.

Poleg paralizatorja bodo policisti obvezno nosili tudi posebno kamero, s katero bodo snemali policijski postopek. Ta se bo samodejno sprožila z vklopom paralizatorja. Kamera bo pri tem posnela tudi dogajanje zadnjih 30 sekund pred vklopom.

Vsi policisti, ki bodo opremljeni z električnim paralizatorjem, bodo opremljeni tudi s torbico prve pomoči, s katero bodo lahko nudili pomoč osebi v postopku.

Vsakega bodo ustrezno pregledali

V proces zagotovitve varne uporabe električnega paralizatorja je bilo vključeno tudi ministrstvo za zdravje. Kot je pojasnila Renata Rajapakse z ministrstva, bodo vsako osebo, na kateri bo uporabljen paralizator, ustrezno pregledali in presodili, ali oseba potrebuje nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

Paralizatorje so proporcionalno glede na velikost dobile vse večje policijske postaje, enega pa je dobila tudi specialna enota policije.

Paralizatorje bodo tako v uporabo uvedli tri leta po tistem, ko jih je takratna vlada Mira Cerarja uzakonila z novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije. Nekatere nevladne organizacije so med postopkom uvedbe električnih paralizatorjev njihovo uporabo označile za sporno. Več pomislekov glede njihove uporabe je izrazila tudi takratna varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.