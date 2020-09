Poletne temperature se vračajo za konec tedna

Danes in jutri bo še spremenljivo oblačno, mogoče so tudi krajevne plohe. Zjasnilo in otoplilo se bo šele v petek, lepo vreme bo vztrajalo tudi za konec tedna.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, bolj oblačno bo v severni polovici Slovenije, kjer bodo nastajale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Proti večeru se bo zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju 15, najvišje dnevne od 17 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo pretežno jasno in topleje, jutro bo ponekod megleno, še napovedujejo vremenoslovci.