Poletje se je poslovilo, konec tedna bo izrazito jesenski

Konec tedna bo pretežno oblačen, pojavljale se bodo občasne padavine, ki bodo pogostejše predvsem danes popoldne in v nedeljo, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje. Temperature bodo daleč od poletnih in sicer se bodo v notranjosti države gibale med 16 in 21 stopinjami Celzija, le na Primorskem se lahko povzpnejo do 25 stopinj Celzija. Svež bo tudi začetek prihodnjega tedna.