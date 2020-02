Pokojnine se bodo zvišale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pokojnine se bodo v tem mesecu tretje leto zapored uskladile redno. Prej so v usklajevanje namreč posegali različni varčevalni ukrepi. Tokrat naj bi se zvišale za 3,2 odstotka, o čemer bo danes razpravljal svet pokojninskega zavoda, piše STA.

Usklajeni zneski bodo veljali od 1. januarja, višje pokojnine pa bodo izplačane konec meseca.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo za tokratno uskladitev na letni ravni namenil 172 milijonov evrov, so za STA navedli na zavodu. Pokojnina v višini 600 evrov bo po 3,2-odstotni uskladitvi višja za 19,20 evra in bo tako znašala malenkost več kot 619 evrov, piše STA.

Redna uskladitev pokojnin se izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi v 60 odstotkih upoštevajo rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin.

Uskladile se bodo tudi izredno

Pokojnine se bodo konec letošnjega leta uskladile tudi izredno. Po zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin bi vsi upokojenci prejeli znesek v višini 6,50 evra. Državni svet pa je v zakonodajni postopek vložil predlog spremembe zakona, po katerem bi bila uskladitev izražena v odstotkih, piše STA.

Ob več kot 2,5-odstotni gospodarski rasti bi bila izredna uskladitev tako v višini enega odstotka. S tem predlogom se strinja tudi Ekonomsko-socialni svet, še piše STA.