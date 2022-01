Poklukar: Vrha petega vala epidemije še nismo dosegli

Kljub temu da ni enostavno in so zdravstveni ter drugi delavci, ki se ukvarjajo z epidemijo, na robu zmogljivosti, Poklukar ocenjuje, da se v državi dobro spoprijemamo z epidemijo. Dobra novica, po njegovih besedah, je, da v bolnišnicah pri koronavirusni različici omikron za zdaj ne beležijo večjega porasta števila covidnih bolnikov, posebej ob dejstvu, da imamo "odprte šole, kulturo, šport in da živimo praktično normalno življenje".

Zatrdil je, da si bodo na ministrstvu še naprej zelo prizadevali, da bodo zagotovili zadostno število PCR-testiranj. Pri tem od danes velja pravilo, da je tovrstno testiranje namenjeno le še potrjevanju pozitivnih izvidov hitrega testa ali samotestiranja.

Spremenjen protokol PCR-testiranj po ministrovih besedah sicer ni namenjen skrajševanju časa od odvzema brisa do potrditve oz. nepotrditve okužbe v laboratoriju, se mu pa zdi vseeno pomembno, da ta čas ni daljši od 24 ur. "Bil sem v stiku z direktorjema Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, in oba sta mi zagotovila, da bodo rezultati testiranj znani znotraj 24 ur, kar je zelo pomembno," je dejal na novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi razpisa za sofinanciranje naložb na primarni ravni zdravstvenega varstva.

To je po Poklukarjevih besedah pomemben dosežek, posebej, ker je od prejšnjega tedna do danes število dnevnih PCR-testov s 14 tisoč naraslo na 19 tisoč.

Povečalo se je tudi število dnevno opravljenih hitrih testov, in sicer na 88 tisoč, a pri tem minister ne vidi težav, saj so v četrtem valu epidemije zmogli pregledati tudi 110 tisoč hitrih testov na dan. "S tega vidika ne vidim ozkih grl," je dejal.

Poklukar o dodatnih sproščanjih karanten

Poklukar ne vidi dodatnih sproščanj karanten, kar si na primer želi gospodarstvo. "To, kar je trenutno, je največ, kar je mogoče," je dejal. Bi pa lahko prišlo do nekaterih sprememb, ki bodo v korist tudi gospodarstvu, pri izolaciji. Spremembe bodo po ministrovih besedah predstavili v prihodnjih dneh.

Je pa Poklukar opozoril, da med ljudmi pogosto prihaja do izenačevanja karantene in izolacije. "Izolacija je, ko ima nekdo pozitiven test in je okužen, in po zdajšnjih pravilih velja 10 dni. Pri karanteni pa gre za to, da nekdo še nima potrjene okužbe, je bil pa v visoko tveganem stiku in obstaja tveganje, da bo zbolel. Pri tem karantena velja sedem dni," je pojasnil.

Ministrstvo: Storili bomo vse, da vrtci in šole ostanejo odprti

Ob vse bolj zaskrbljujočih razmerah v državi so se odzvali tudi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer budno spremljajo razmere v vzgojno-izobraževalnih zavodih in so v stalnem stiku z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol. "Storili bomo vse, da vrtci in šole ostanejo odprti," so sporočili z ministrstva.

Naraščanje števila odsotnosti zaradi okužbe s koronavirusom ali karantene namreč povzroča težave v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Nekatere šole so zato začasno prešle na izobraževanje na daljavo.

"Naša skupna zaveza je, da izobraževanje ostane v prostorih zavodov. Kljub porastu števila obolelih ter s tem posledično večjem številu otrok, učencev in dijakov v karanteni ter večje odsotnosti zaposlenih bomo storili vse, da do sistemskega prehoda na izobraževanje na daljavo na ravni cele države ne bo prišlo," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.