Poklukar: Verjamem v zavrnitev interpelacije

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar verjame, da bodo poslanci na torkovi izredni seji DZ glasovali po svoji vesti in zavrnili interpelacijo zoper njega. Medtem ko svojega ministra podpirajo v Svobodi, bodo v koalicijskih SD in Levici odločitev o stališču poslanskih skupin sprejeli na dan interpelacije.

Poklukar je v današnji izjavi za medije ob robu srečanja z italijanskim in hrvaškim ministrom za notranje zadeve znova napovedal, da bo na vse očitke predlagateljev interpelacije v torkovi obravnavi na izredni seji DZ utemeljeno odgovoril. "Interpelacije se ne bojim, na ministrstvu za notranje zadeve in tudi v policiji delamo dobro," je poudaril.

Ob tem je vnovič spomnil, da sta nazadnje nadzor na centru za varnost in zaščito odredila nekdanja ministrica Katarina Kresal leta 2010 in nekdanji minister Vinko Gorenak leta 2012, nato centra dolgo ni nadziral nihče, sam pa je nadzor odredil 28. februarja lani. Kot je napovedal, bo to v DZ tudi pojasnil.

Vse očitke zavrnil kot neutemeljene

Interpelacijo o delu in odgovornosti notranjega ministra so pripravili v NSi, ob novembrski vložitvi pa je poleg poslancev NSi podpise prispevalo tudi 24 poslancev SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. Ministru med drugim očitajo neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je prejšnji teden odstopil s položaja. Med očitki so prav tako nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.

Poklukar je v odgovoru na interpelacijo, ki ga je vlada podprla konec decembra, vse očitke zavrnil kot neutemeljene. Kot je zapisal, predlagatelji očitke navajajo posplošeno in brez dejanskih dokazov, vsebino, ki jo navajajo kot dejstva, pa predstavljajo nesistematično in mestoma celo nerazumljivo.