Za interpelacijo so glasovali vsi prisotni poslanci NSi, ki so Poklukarju očitali neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je prejšnji teden odstopil s položaja. Med očitki so bile prav tako nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.

Kaloh interpelacije ni podprl zaradi Logarja

Prav tako so predlog za Poklukarjevo razrešitev podprli vsi prisotni poslanci SDS in nepovezana poslanca Anže Logar in Eva Irgl, ne pa tudi nepovezani poslanec Dejan Kaloh, ki je sicer prispeval podpis za vložitev interpelacije, je pa že v torkovi razpravi poudaril, da interpelacije zaradi Logarja ne bo podprl.

Da Poklukar dela dobro, zato naj ostane minister, je po drugi strani menilo 35 poslancev Svobode.

Nekateri poslanci Levice in SD so se glasovanja vzdržali

Skupaj devet prisotnih poslancev koalicijskih SD in Levice pa se je glasovanja vzdržalo. Koalicijska pogodba namreč predvideva, da koalicijski poslanci interpelacij ministrov ne podprejo.

Da se bosta koalicijski partnerici vzdržali glasovanja, je postalo jasno po predstavitvi stališč poslanskih skupin. Damijan Bezjak Zrim (SD) je opozoril, da se je Poklukar na nezakonito imenovanje Jušića odzval šele po opozorilih javnosti, z rezervo je obravnaval tudi sklep upravnega sodišča in druga opozorila med postopkom imenovanja Jušića. Izpostavil je tudi katastrofalno stanje v centru za varovanje in zaščito, ki vlada že 14 mesecev.

Nataša Sukič (Levica) je bila kritična do NSi, ki je pripravila interpelacijo, in več očitkov iz interpelacije označila za brezpredmetne, denimo o migracijskih razmerah. Poudarila pa je, da v Levici niso skrivali zaskrbljenosti ob razkritjih razmer v centru za varovanje in zaščito in glede dvomov pri imenovanju Jušića. Spomnila je, da so se zavzeli za Jušićev odstop. Z njim je Jušić razbremenil policijo in "konec koncev tudi ministra Poklukarja", je pojasnila. V razpravi se sicer poslanci SD in Levice nato skoraj niso oglašali.

Poslanec SDS Poklukarju očital, da je policijo pripeljal na dno

Andrej Kosi (SDS) je ministru očital, da je policijo popeljal na dno, ničesar pa ni storil za izboljšanje stanja. "Obnaša se, kot da se v policiji cedita med in mleko. Državljane in državljanke prepričuje, da živimo varno in da policija dela dobro, čeprav v resnici iz leta v leto živimo vedno bolj v strahu," je dodal. Ministru je med drugim očital negospodarno ravnanje pri nakupu stražarskih hišic in navajal tudi, da bi lahko kupili cenejše in primernejše reševalne helikopterje.

Tudi Janez Cigler Kralj iz NSi je izpostavil slabšanje varnosti v državi, razmere na centru za varovanje in zaščito in po njegovem mnenju nezakonito imenovanje nekdanjega direktorja policije Senada Jušića.

Poslanka Svobode Tereza Novak pa je poslance pozvala, naj interpelacijo zavrnejo, saj "ni utemeljena na dejstvih, temveč na insinuacijah in selektivnih interpretacijah".

Poklukar je vse očitke zavrnil

Poklukar je očitke predlagateljev odločno zavrnil. Poudaril je, da je nepravilnosti na centru za varovanje in zaščito naslovil skladno s pristojnostmi. Odredil je izredni strokovni nadzor in na podlagi ugotovitev naložil ukrepe za izboljšanje stanja.

Glede imenovanja Jušića je vztrajal, da ne Jušić, ne on, ne vlada niso naredili popolnoma nič narobe. Ostro je zavrnil tudi očitek, da slabo upravljajo z nezakonitimi prehodi meje. Policija jih je lani zabeležila skoraj petino manj kot leto prej, je navedel. Zavrnil je tudi očitek, da ne obvladujejo razmer v občinah na jugovzhodu države, kjer so romska naselja. V sklepni besedi pa je pozval k strnitvi vrst pri zagotavljanju varnosti v državi.

V imenu predlagateljev interpelacije pa je Vida Čadonič Špelič (NSi) sklenila, da je bila odločitev za interpelacijo pravilna, nenazadnje je prinesla tudi menjavo na čelu policije. Ob tem je pozvala k premisleku, ali je Jušić res primeren za svetovalca nedavno imenovanemu vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije Damjanu Petriču.

Interpelacijo Poklukarja so v opozicijski NSi pripravili novembra po sodbi upravnega sodišča, ki je ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića. Koalicijski SD in Levica sta pred interpelacijo zahtevali ponovitev razpisa oziroma odstop generalnega direktorja policije Senada Jusića.