Interpelacija Poklukarja v torek na izredni seji DZ

Obravnava interpelacije o delu in odgovornosti notranjega ministra, ki so jo pripravili v NSi, novembra pa jo je vložila skupina poslancev NSi in SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, je bila sprva predvidena za uvrstitev na redno januarsko sejo DZ. A so koalicijski poslanci v četrtek v DZ vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali interpelacijo. Menijo, da je treba hitro preveriti (ne)upravičenost obtožb, da se prepreči nadaljnja škoda, in da bi odlašanje ustvarilo vtis, da se poskušajo izogniti odgovornosti ali prikriti dejstva.

V interpelaciji predlagatelji ministru med drugim očitajo neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je v sredo odstopil s položaja. Med očitki so tudi nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.

Na redni seji DZ, ki se bo začela 27. januarja, bodo med zakonskimi predlogi obravnavali predlog zakona o medijih, ki med drugim omogoča pripravo shem za finančno pomoč medijem, ki kot gospodarska panoga do zdaj edini niso bili upravičeni do finančne pomoči države. V novem zakonu tako prenavljajo in finančno krepijo sedanji razpis za sofinanciranje medijskih vsebin, ki je namenjen zlasti delovanju radijskih in televizijskih programov posebnega pomena ter neodvisnim in specializiranim medijem.

Kaj bo še na dnevnem redu?

Poslanci bodo na prihajajoči seji obravnavali tudi predlog novele zakona o osnovni šoli, ki uvaja obvezni predmet računalništva in informatike. Ponovno bodo odločali o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Obravnavali bodo tudi predlog o dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki določa, da do višine 20 tisoč evrov upravičencem ne bi bilo treba predlagati dokazil, saj bi to štelo kot lastno in nujno delo.

Na dnevni red redne seje so uvrstili tudi dopolnitev zakona o lokalni samoupravi, ki ureja nezdružljivosti funkcij za pripadnike manjšin, ki so tudi občinski funkcionarji, in predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki med drugim prinaša možnost izreka petletne prepovedi udeležbe na športnih prireditvah nasilnim huliganom.

Obravnavali bodo še vmesno poročilo o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja.

Sprejet tudi terminski načrt za februar in okvirni za marec

Na današnjem kolegiju so se poslanci dogovorili tudi o tem, da bodo predlog zakona o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga je vložila vlada, obravnavali po nujnem postopku. Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je predlagala, da predloga zakona ne obravnavajo na januarski redni seji, kot je bilo sprva predvideno.

Za spremembe zakona o spodbujanju digitalne vključenosti medtem nujnega postopka niso podprli.

Dogovorili so se še, da po skrajšanem postopku obravnavajo novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, novelo zakona o celotnem prometnem načrtovanju in novelo zakona o pravilih cestnega prometa.

Sprejeli so tudi terminski program dela DZ za februar in okvirni terminski program dela DZ za marec.

Na današnji seji kolegija je bila na zaprtem delu seje predvidena tudi obravnava kršitev etičnega kodeksa poslank in poslancev. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je že na začetku ponovno opravičil svoj izostanek pri zadnji točki in napovedal, da NSi pri obravnavi do konca mandata ne bo sodelovala. Po njihovem mnenju namreč kolegij ni pristojen in kompetenten odločati o teh zadevah, dokler se kršijo poslovnik in drugi predpisi, je pojasnil.

Klakočar Zupančič je zatrdila, da kršitev poslovnika ni bilo, in NSi obtožila, da pri točki ne sodelujejo zgolj zato, da ne bi bil dosežen kvorum za glasovanje. Napovedala je, da bo točko na naslednjem kolegiju spet uvrstila na dnevni red.