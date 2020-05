Pojavljale se bodo plohe, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer

Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne in zvečer bodo pogostejše krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo bo povečini sončno, veter bo nekoliko oslabel.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več na severovzhodu. V notranjosti se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Ponekod bo pihal veter severne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo občasno okrepljen severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 12, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

V sredo bo povečini sončno, veter bo nekoliko oslabel. V četrtek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe.