Pohod za življenje v Ljubljani zmotili pripadniki Antife #video #foto

Pred cerkvijo svetega Jakoba so se danes zbrali nasprotniki splava, ki na svojih shodih opozarjajo, da je otrok človek že pred rojstvom, ki jim pripada pravica do življenja. A so jih pri tem zmotili poporniki namerne prekinitve nosečnosti in opozarjali na to, da ima vsaka ženska lastno izbiro.

Pred začetkom Tedna za življenje, ki bo začel v nedeljo, je danes v Ljubljani potekal Pohod za življenje 2020, na katerem so predstavili deklaracijo za življenje. Zbralo se je približno 500 ljudi, ki so po besedah koordinatorke dogodka Urše Cankar Soares pokazali, da si v Sloveniji želimo boljše prihodnosti za nerojene otroke, poroča STA.

Najprej so se zbrali pred cerkvijo svetega Jakoba, kjer pa so sicer miren shod zmotili pripadniki Antife, ki zagovarjajo splav in tega, da naj vsaka ženska sama odloča o svojem telesu.

Udeleženci shoda Pohoda za življenje so jih sprva začeli le utišati in se jim postaviti na pot, vendar je ozračje hitro postalo bolj naelektreno. Množico so morali pomiriti policisti.

Udeleženci Pohoda za življenje so sporočali to ... Foto: Bojan Puhek

... pripadniki Antife pa tole. Foto: Bojan Puhek

Zavzemajo se za pravice nerojenih otrok

Glavna sporočila pohoda so bila, da vidijo prihodnost Slovenije v veselju in spoštovanju do življenja in da je treba imeti do mater in očetov, ki gredo skozi preizkušnjo smrti nerojenega otroka zaradi splava, odnos največjega sočutja, država pa jim mora vsestransko pomagati. Organizatorji ocenjujejo, da vsem pripada pravica do življenja in se zavzemajo za pravice nerojenih otrok.

Poudarjajo, da je otrok človek že pred rojstvom, je za STA povedala koordinatorke dogodka. "Če je človek, ima človekove pravice in prva pravica je pravica do življenja," je dejala in dodala, da je bilo vzdušje kljub nekoliko manj prijaznemu vremenu lepo, in izrazila hvaležnost vsem, ki so prišli in dokazali, da je otrok človek že pred rojstvom.

Na pohodu so predstavili tudi deklaracijo za življenje, v kateri se podpisniki zavzemajo za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. "Pravica do življenja je temeljna pravica, ki jo ščiti slovenska ustava, ne da bi razlikovala rojene in nerojene otroke," med drugim piše v deklaraciji. Ustava sicer v 55. členu izrecno navaja, da je odločanje o rojstvih svojih otrok svobodno. Država pa, da zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.

Današnji Pohod za življenje: