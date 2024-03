Pogrešan je mladoletnik s Ptuja

Svojci pogrešajo mladoletnega Luko Seničića s Ptuja, so sporočili policisti Policijske postaje Ptuj.

Neznano kam je odšel 17-letni Luka Seničić s Ptuja. Pogrešani je bil nazadnje viden v ponedeljek, 4. marca 2024, okoli 6. ure, ko je odšel v srednjo šolo v Mariboru. Za prevoz je v glavnem uporabljal avtobus.

Pogrešani je visok 180 centimetrov, suhe postave, modrih oči, daljših temno rjavih las, podolgovatega obraza in svetle polti. Oblečen je v črno usnjeno jakno, obut v bele športne copate ali črne visoke čevlje. Govori srbsko in angleško. Ob odhodu je pogrešani s seboj vzel šolsko torbo in torbo za fitnes.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.