Pogrešan je 15-letni Sergej. Ste ga videli?

Novomeški policisti so sporočili, da je od torka pogrešan 15-letni Sergej Štampalija iz Brestanice, ta je v zgodnjih jutranjih urah odšel od doma neznano kam.

Foto: PU Novo mesto Svojci od 21. februarja pogrešajo 15-letnega Sergeja Štampalijo iz Brestanice, so sporočili iz PU Novo mesto. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, je suhe postave in ima daljše rjave lase.

Običajno nosi kapo, oblečen pa je bil v črno bundo. Za prevoz pogosto uporablja javni potniški promet.

Policisti iz Krškega so takoj začeli izvajati aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli, zato prosijo vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.