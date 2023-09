Pogrešan 80-letni Zvonimir Škegro iz Dobje vasi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koroški policisti intenzivno iščejo pogrešanega 80-letnega Zvonimirja Škegra iz Dobje vasi na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem. Ko so bili svojci nazadnje v stiku z njim, je bil na območju Uršlje gore, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Pogrešani je oblečen v črno polo majico in črne dolge hlače. Obut je v planinske čevlje in ima najverjetneje pri sebi nahrbtnik.

Pohodnike, ki so se v nedeljo gibali na tem območju in so pogrešanega videli, ali se bodo tam gibali danes, policisti prosijo, naj jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113.