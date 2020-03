Že več kot mesec dni pogrešajo 65-letnega Prekmurca

Špilak je visok od 160 do 170 centimetrov, neurejenega videza z neobritimi brki in brado, ima rahlo poškodovano levo oko in zaradi bolečin v nogah rahlo šepa. Za pogovor uporablja prekmursko narečje, so sporočili Policijske uprave Murska Sobota.

Nazadnje je bil oblečen v črno jakno in dolge črne hlače, s seboj je nosil starejši nahrbtnik, temne barve. Na glavi je imel volneno kapo, temne barve.

Policisti naprošajo vse, ki bi ga videli ali imeli kakšne druge podatke, naj to sporočijo na številko 113 ali na najbližjo policijsko postajo.