Pogrešajo 54-letnika iz Trbovelj

Igor je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, kratkih rjavih las, nazadnje je bil oblečen v temnomodre kratke hlače, ki segajo do kolen, svetlosivo kratko majico z napisom Eles, obute pa je imel temnomodre crockse. Zadnjič so ga videli včeraj zgodaj zjutraj na območju Trbovelj. Ker ga z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija javnost prosi za informacije, so zapisali na policiji.

Pogrešajo 54-letnega Igorja Fajdigo iz Trbovelj. Foto: Policija

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Trbovlje na 03/565-31-50, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.