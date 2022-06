Sorodniki pogrešajo 72-letnico iz Sela pri Pancah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nazadnje so jo videli včeraj dopoldan v bližini doma. Foto: PU Ljubljana

Policiste Policijske postaje Ljubljana Moste so včeraj zvečer obvestili, da je pogrešana 72-letna Marija Zaletel iz Sela pri Pancah.

Marija je visoka okoli 160 centimetrov, srednje postave, kratkih sivih las in nosi očala z dioptrijo. Oblečena je v temnomodra športna oblačila in obuta v gumijaste škornje. Pri sebi ima pohodne palice, so navedli.

Oseba ima zdravstvene težave, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena. Nazadnje so jo videli včeraj dopoldan v bližini doma. Oseba je najverjetneje na območju Sela pri Pancah in Malega Lipoglava.

Na navedenem območju že od včeraj poteka širša iskalna akcija, vendar osebe z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli. Policisti širšo javnost prosijo za pomoč.