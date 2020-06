Pogrešajo 42-letnika iz Velenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od petka pogrešajo 42-letnega Mateja Hudovernika iz Velenja. Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov in vitke postave. Ima modre oči in kratke, temnorjave lase. Nosi očala. Ob odhodu od doma je bil oblečen v modre kavbojke in temnomodro športno jopico s kapuco ter obut v bele športne copate.