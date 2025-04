Policisti Policijske postaje Bled so bili danes okoli 18. ure obveščeni, da pogrešajo 27-letnega Nejca Bertonclja iz Blejske dobrave. Nejc prebiva v najemniškem stanovanju na območju Ljubljane. Nazadnje so ga tam tudi videli v soboto okoli 17. ure. Visok je okoli 185 cm in suhe postave. Oblečen je bil v temen spodnji in zgornji del trenirke, zgornji del trenirke je bil s kapuco. Obut je bil v črne športne copate.