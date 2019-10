Pogrešajo 16-letnika iz Lahoncev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznano kam je odšel Tilen Šef, star 16 let, doma iz Lahoncev v občini Ormož. Nazadnje so ga videli v ponedeljek ob 9.30 na železniški postaji v Ivanjkovcih, so sporočili s Policijske uprave Maribor.