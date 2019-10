Pogrešajo 15-letnico iz okolice Šentjerneja

Svojci pogrešajo 15-letno Velentino Hudorovac iz Šentjerneja, ki so jo nazadnje videli v četrtek v Ljubljani. Visoka je 170 centimetrov, je vitke postave, temnejše polti in dolgih ravnih temnih las. Oblečena je bila v modre kavbojke in zeleno majico, obuta v črne čevlje all star, okoli pasu pa je imela rumeno jopico.