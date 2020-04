Novi obrazi v Janševem kabinetu

Bojan Pograjc se je rodil leta 1961 v Ljubljani, v kabinetu predsednika vlade pa bo odgovoren za vojsko in Nato, so že pred dnevi poročali nekateri mediji. Vojaško kariero je začel kot rezervni častnik, poveljnik voda zračne obrambe zaščitne enote Republiškega štaba za teritorialno obrambo. Po letu 1991 je krajši čas opravljal dolžnost v upravi za logistiko ministrstva za obrambo ter nato štabne in poveljniške dolžnosti na vseh ravneh vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski (SV), piše STA.

Dobil številna domača in tuja priznanja

Foto: STA Med drugim je poveljeval 1. brigadi, Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, načeloval je štabu generalštaba. Leta 2000, ko je bil Janša minister za obrambo, je bil Pograjc njegov državni sekretar, pristojen za Nato, obrambno logistiko in SV. Leta 2012 je bil imenovan za namestnika poveljnika Natove sile za Kosovo.

V čin brigadirja je bil povišan leta 2006, od 2009 pa je opravljal formacijske dolžnosti v nazivu generalmajor. Kot so pred dnevi za STA pojasnili v Generalštabu SV, Pograjc izpolnjuje tudi pogoje za povišanje v čin generalmajorja. Ko je vlada razrešila donedavno načelnico Generalštaba SV Alenko Ermenc, se je Pograjčevo ime spet pojavilo med tistimi, ki bi lahko prevzeli vodenje SV, tudi zaradi njegovega dolgoletnega prijateljevanja s premierjem Janšo. A je vlada ravno v četrtek na predlog ministra za obrambo Mateja Tonina za načelnika imenovala brigadirja Roberta Glavaša, poroča STA.

Pograjc je v vojaški karieri prejel številna domača in tuja priznanja, med njimi red generala Maistra, red Slovenske vojske, legijo za zasluge oboroženih sil ZDA in častni križec za izjemna dejanja Zvezne armade Zvezne republike Nemčije.

Vlada pa je danes za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, začenši s ponedeljkom, imenovala Marjana Dolinška, ki je bil v mandatu 2014–2018 poslanec SMC in je tudi veteran vojne za Slovenijo. Pred izvolitvijo za poslanca je 25 let deloval v gospodarstvu, še navaja STA.

Triller Vrtovčeva iz vlade službe za zakonodajo v premierjev kabinet

Nov obraz v kabinetu predsednika vlade je tudi Katja Triller Vrtovec, ki je bila do zdaj vršilka dolžnosti direktorja vladne službe za zakonodajo. Na tem mestu jo bo nasledil pravnik Miha Pogačnik.

Triller Vrtovčeva je leta 2002 končala študij prava na ljubljanski pravni fakulteti in leta 2004 opravila pravniški državni izpit. V letih 2004 do 2010 je bila zaposlena kot višja pravosodna svetovalka na upravnem in gospodarskem oddelku vrhovnega sodišča, v letih od 2010 do 2017 pa kot svetovalka ustavnega sodišča.

Pogačnika je vlada imenovala za vršilca dolžnosti direktorja vladne službe za zakonodajo začenši s ponedeljkom, do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 19. oktobra, še poroča STA.