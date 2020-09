Poglejte, katere trgovine bodo ob nedeljah še naprej odprte

Trgovine bodo ob nedeljah zaprte, so odločili poslanci. Izjema bodo le manjše prodajalne na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako bodo lahko še vedno odprte manjše zasebne prodajalne.

Poslanci in poslanke so v torek sprejeli novelo zakona o trgovini, po kateri bodo trgovine ob nedeljah in praznikih ostale zaprte. Predlog, ki ga je v proceduro vložila Levica, je podprlo 71 poslancev iz vrst SDS, SD, NSi, SAB, ter večina poslancev iz LMŠ in DeSUS. Predlogu sta sicer izrecno nasprotovali le SMC in SNS.

Ob nedeljah bodo še vedno lahko odprte:

- trgovine s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah.

- manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če bodo delo v njih opravljali nosilci trgovinske dejavnosti oziroma njihovi zastopniki, v njih pa bodo lahko delali tudi dijaki, študentje in upokojenci.

Amandmaji niso dobili zadostne podpore

V SMC v tretjem branju vložili tudi dva amandmaja, ki pa nista bila sprejeta. Po prvem bi lahko trgovci sami določili deset nedelj na leto, ko bi trgovine normalno obratovale. Prav tako ni bil sprejet amandma, po katerem bi lahko delo v manjših prodajalnah opravljali tudi družinski člani samostojnega podjetnika posameznika nosilca trgovinske dejavnosti.

V drugi obravnavi je bilo sprejeto določilo, da so lahko brez omejitev odprte tudi manjše trgovine, če delo v njih opravljajo študenti ali upokojenci. V Levici so predlagali amandma, po katerem bi to opcijo črtali, a njihov predlog ni dobil zadostne podpore.

Vprašanje, ali naj bodo trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, buri javnost že desetletja. Z njim se je ukvarjalo ustavno sodišče, septembra 2003 so o njem povprašali tudi državljane na referendumu. Prepoved nedeljskega obratovanja trgovin je takrat podprlo nekaj več kot 57 odstotkov volivcev, ki so prišli na volišča. (STA)

Sprejeti noveli nasprotujejo v Trgovinski zbornici Slovenije, kjer so napovedali tudi možnost ustavne presoje.

Novela zakona bo začela veljati 15 dni po objavi v uradnem listu.