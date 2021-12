Počivalšek: To je največji izziv Gorenjske regije

Počivalšek je pojasnil, da je Gorenjska druga najbolj razvita regija v državi. "Če pogledamo z industrijsko-predelovalne strani, pa je sploh prva regija. To je regija, v kateri je 45 tisoč ljudi zaposlenih v gospodarskih družbah in ki je po indeksu razvojne ogroženosti na drugem mestu, takoj za osrednjeslovensko," je dejal minister.

Počivalšek izpostavil težavo pomanjkanja delovne sile

Ob močni industrijsko-predelovalni industriji je izpostavil tudi močno turistično panogo in prepričan je, da so izzivi regije predvsem na področju teh dveh branž. Obe pa pesti težava pomanjkanja delovne sile.

"Če hočemo uresničiti načrte, ki jih podjetja imajo, bomo morali na nek način strpno in razumno rešiti tudi vprašanje delovne sile," je izpostavil. Kot je dodal, se bo del te težave rešil skozi digitalizacijo, saj bo mogoče s posodobitvijo proizvodnih procesov te procese izvajati z manj ljudmi oziroma s tistimi, ki so na razpolago.

Obisk Gorenjske je minister Zdravko Počivalšek začel že v četrtek z ogledom Poslovne cone Hrastje in Industrijske cone Laze, kjer je obiskal tudi podjetje Blisk. Foto: STA

Obisk Gorenjske je Počivalšek začel že v četrtek z ogledom Poslovne cone Hrastje in Industrijske cone Laze, kjer je obiskal tudi podjetje Blisk. V Predosljah pa je spoznal blagovno znamko Predoslje 100-% lokalno in obiskal inovativno tržnico, ki na digitalen način izvaja prodajo domačih izdelkov, tako da so znani kupci in prodajalci ter se nato le izvede menjava. Prepričan je, da je to lahko dober zgled za podobno organiziranost tudi drugod po državi.

Danes je Počivalšek po posvetu vlade obiskal kranjsko podjetje Iskra ISD in se s podjetniki iz regije v Naklem udeležil omizja na temo načrta za okrevanje in odpornost. Kot je pojasnil, takšna omizja pripravljajo v vseh regijah, na tokratnem pa zbirajo še zadnje pripombe glede načina izvajanja načrta v prihodnjem letu.

Počivalšek tudi o načrtu za okrevanje gospodarstva

Na večerni javni tribuni v Cerkljah na Gorenjskem bo Počivalšek predstavnike gospodarstva in lokalnih skupnosti opozoril na vse možnosti, ki jih bo država skozi načrt za okrevanje nudila v pomoč razvoju gospodarstva. Še pred tem pa si bo minister ogledal tudi novo proizvodno halo podjetja Intec Mkd, tržiški župan Borut Sajovic pa mu bo predstavil gospodarsko situacijo v občini.

Delovni posvet vlade ob začetku današnjega regijskega obiska Gorenjske je gostila Občina Gorenja vas - Poljane. Njen župan Milan Čadež je ob tem izpostavil vrsto investicij, ki se v Poljanski dolini uresničujejo s pomočjo državnih in evropskih sredstev, od obsežnih vlaganj v cestno infrastrukturo in gradnjo vodovodov do hiše generacij za starejše, vrtca v Poljanah in prenove dvorca na Visokem.

Čadež se je sestal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo, ki mu je predstavil problematiko glede nadomestila za omejeno rabo prostora. V občini si namreč želijo, da bi bila višina nadomestila taka kot v preteklosti in premier je, kot je povedal Čadež, obljubil, da bo o tej tematiki govoril s pristojnim ministrom.

Čadež mu je predstavil tudi problematiko nesorazmernosti na področju gradnje in vzdrževanja cest. Ceste na hribovitih območjih so zaradi opornih zidov in drugih razlogov namreč dražje. "Tu bomo naredili korake naprej, tako da bomo škofjeloško, cerkljansko in idrijsko območje stopili skupaj ter v zvezi s tem dali skupno pobudo na vlado oziroma pristojno ministrstvo," je napovedal Čadež.