Počivalšek: Poznani sopotniki si družbe SMC ne zaslužijo

Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v odzivu na pobudo "koalicije ustavnega loka" zapisal, da se mu zdi "preigravanje scenarijev za prestižne politične obračune v eni največjih kriz v novejši zgodovini nedostojno in nezrelo". S poznanimi "sopotniki", ki si družbe SMC ne zaslužijo, je že bil na "istem vlaku", je zapisal.

V zapisu na spletni strani Stranke modernega centra (SMC) je zapisal, da je tudi tokratna jesen za opozicijo priložnost, da razburka politično dogajanje. Sam pa se osredotoča v prizadevanja za obstoj podjetij, ustanov, sistemov in družin. Izpostavil je, da je Slovenija v zahtevnem položaju, ki od vseh, tudi od politikov, terja "odgovorno, zrelo in modro ravnanje," piše STA.

Različni svetovi slovenske politike: ena na tleh, druga umaknjena v oblake

"Pridejo obdobja, ko moramo politiki pozabiti na politiko, sneti ščite za javnost prikladnih izjav in preprosto postati to, kar bi po mojem osebnem prepričanju morali biti vsak trenutek, in sicer učinkovit in zanesljiv servis državljank in državljanov," je zapisal Počivalšek.

Kot je poudaril, se mora kot funkcionar in človek odzvati na vsak klic po pomoči iz podjetja, ki je zaradi pandemije v resnih škripcih. "To, spoštovane kolegice in kolegi, zame niso naloge, kjer bi se lahko šli prozorne ideološke boje," je zapisal in dodal, da bo v prihodnjih letih vseeno, kdo bo na oblasti, "če bomo državo zaradi nedoraslih političnih ambicij spravili na kolena in v kot". Sam v takih igrah ne bo sodeloval, je poudaril.

Kot je zapisal, je ob informaciji o "nekakšni koaliciji ustavnega loka", pomislil, v kako različnih svetovih živi trenutna slovenska politika: "ena na tleh, druga umaknjena v oblake". Dodal je, da je "na tleh" dovolj prostora za vse, ki so voljni pomagati in biti del rešitve.

Poudaril je, da je "na vlaku", na katerega ga kot predsednika SMC vabijo, enkrat že bil in ni pozabil, kako hitro so "sopotniki", ki jih pozna, "izpustili ročico za upravljanje iz rok", ko se jim je zdelo, da jih čakajo izzivi, ki jim ne bodo kos. "S takimi sopotniki je težko zdržati resne naporne vožnje," je še zapisal Počivalšek, navaja STA.