Počivalšek poziva Vesela: Nehajte kuhati in objavite že končno to poročilo

Počivalšek je poudaril, da se medijski spini in politiziranje primera nadaljujejo, čeprav v poročilu sploh ni govora o nezakonitostih, pač pa poročilo po njegovih besedah obravnava samo učinkovitost nabave medicinske opreme v času prvega vala epidemije covid-19, na katerega Slovenija, kot pravi, ni bila pripravljena.

"Ni pa v poročilu ene same besede o korupciji, ki je najljubša beseda opozicije. Spoštujem računsko sodišče kot pomembno institucijo, a tokrat so tudi medijski nastopi predsednika računskega sodišča dvigali politično temperaturo. Zato nehajte kuhati in objavite že končno poročilo," je še zapisal.

Vesela smo povprašali, kako komentira Počivalškov zapis in kdaj bodo na računskem sodišču objavili omenjeno poročilo. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

SDS, NSi in SNS za prenehanje Veselove funkcije

Poslanske skupine SDS, NSi in SNS so včeraj vložile zahtevo za sklic seje mandatno-volilne komisije, na kateri bodo predlagali, da predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu preneha funkcija. Prepričani so namreč, da Veselova funkcija v Mednarodni nogometni zvezi ni združljiva s funkcijo predsednika računskega sodišča.



Iz letnih poročil Fife je razvidno, da Vesel za opravljanje nadzorniške funkcije prejema letno plačilo, v letu 2019 je to znašalo 246 tisoč ameriških dolarjev, so zapisali predlagatelji. Obenem so opozorili, da Vesel ni pridobil dovoljenja za opravljanje dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka in premoženjske koristi.



Vesel pravi, da predlog razume kot nedostojen in nesprejemljiv politični pritisk na vodenje neodvisne institucije. Kot je dejal, ta pritisk sovpada s časom izdaje revizijskega poročila o zaščitni opremi. "Temu pritisku ne bom podlegel," je zatrdil za STA.