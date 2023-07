Počitniške zmogljivosti MNZ bodo še vsaj do leta 2024 namenjene migrantom

V Policijskem sindikatu Slovenije so na ministrstvo za notranje zadeve do zdaj naslovili več pozivov, naj prostore Počitniškega doma Debeli rtič, ki jih uporablja urad za oskrbo migrantov, znova nameni počitniškemu oddihu zaposlenih na ministrstvu in v policiji. Na ministrstvu odgovarjajo, da to ne bo mogoče vsaj še do marca 2024.

Leta 2017 je namreč ministrstvo prostore Počitniškega doma Debeli rtič, ki so bili pred tem namenjeni počitnikovanju uslužbencev ministrstva, policije in inšpektorata za notranje zadeve, s sporazumom odstopilo za potrebe Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Ta ima tam trenutno nameščene begunce iz Ukrajine.

To pa moti Policijski sindikat Slovenije (PSS), ki si želi, da bi bila v prostorih doma znova vzpostavljena počitniška dejavnost za zaposlene na ministrstvu in v organih v njegovi sestavi. V ta namen je sindikat na ministrstvo naslovil že več zahtev, s katerimi pa za zdaj ni bil uspešen.

Kot so pojasnili v sindikatu, jih moti, da je bilo z enostranskimi posegi vlade, brez pravne podlage in socialnega dialoga, edino letovišče na morju, ki je bilo namenjeno regeneraciji, počitnicam in izobraževanju zaposlenih, ukinjeno in preneseno na razpolago omenjenega urada. Ob tem poudarjajo, da so znaten delež sredstev za gradnjo doma prispevali zaposleni sami, zdaj pa so načrtno prikrajšani za vse, čemur naj bi bil namenjen.

Sporazum velja do marca 2024

Kot pojasnjujejo v PSS, so bili na ministrstvu sprva pripravljeni na pogovore o tem vprašanju, a dlje od tega niso prišli. Tako je začasna rešitev za reševanje vprašanja migracij postala stalna, "saj država ni zmogla, znala ali hotela zagotoviti drugih primernih prostorov za nastanitev beguncev". V sindikatu za zdaj tudi niso obveščeni o kakršnihkoli aktivnostih ministrstva v smeri, da bi letovišče znova namenili počitniškim dejavnostim zaposlenim.

Na ministrstvu so nedavno v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Antona Šturbeja (SDS), ki ga je zanimalo, kakšni so načrti ministrstva z omenjenim domom, navedli, da počitniških objektov na Debelem rtiču za namene počitniške dejavnosti ne bo mogoče uporabljati vsaj še do marca 2024. Do takrat namreč velja sporazum, ki ga je z uradom za oskrbo migrantov podpisalo ministrstvo in je bil letos podaljšan še za eno leto.

Zagotovili so sicer, da je tudi v njihovem interesu, da bi objekte po poteku sporazuma znova namenili oddihu zaposlenih. "Če interes po uporabi s strani urada ne bo več izkazan, bo ministrstvo intenzivno pristopilo k ponovni vzpostavitvi delovanja počitniške dejavnosti," so zapisali.

V drugem policijskem sindikatu, Sindikatu policistov Slovenije (PSP), pa večjih pripomb na dejstvo, da so počitniške zmogljivosti MNZ na Debelem rtiču namenjene beguncem, nimajo. Zaradi tega tudi ne zaznavajo pritožb članov, so povedali.