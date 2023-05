Pobuda za kolesarjenje v službo vsaj enkrat tedensko #foto

Nizozemski veleposlanik v Sloveniji Johan Verboom je poudaril, da imata Slovenija in Nizozemska veliko podobnosti, med drugim tudi vrhunske uspehe na področju športnega kolesarjenja. (Na fotografiji državni sekretar na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl, Nela Halilović iz Inštituta za politike prostora ter nizozemski veleposlanik Johan Verboom.)

Nizozemski veleposlanik v Sloveniji Johan Verboom je poudaril, da imata Slovenija in Nizozemska veliko podobnosti, med drugim tudi vrhunske uspehe na področju športnega kolesarjenja. (Na fotografiji državni sekretar na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl, Nela Halilović iz Inštituta za politike prostora ter nizozemski veleposlanik Johan Verboom.) Foto: STA

Ob današnji predstavitvi pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki se je začela v ponedeljek, so organizatorji in sodelujoči pozvali h kolesarjenju v službo vsaj enkrat tedensko. Poudarili so, da prebivalci Slovenije 85 odstotkov poti opravimo z avtomobili, kolesarjenje pa bi pripomoglo k boljšemu zdravju, varovanju okolja in zmanjšanju prometa.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl je na dogodku v Ljubljani opozoril, da slovenska gospodinjstva za mobilnost v povprečju namenijo okoli 17 odstotkov svojih dohodkov, kar predstavlja enega najvišjih deležev v EU. Ob tem avtomobili v povprečju 92 odstotkov časa stojijo na parkiriščih, en odstotek časa stojijo v zastojih, z njimi 1,6 odstotka časa iščemo prosta parkirna mesta, le pet odstotkov časa pa jih uporabljamo za prevoz.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Izpostavil je, da je sodelovanje v tem projektu koristno za vse, vključno z delodajalci, ki s tem pridobijo bolj zdrave delavce z manj bolniške odsotnosti. Poleg tega po njegovih besedah podjetjem, do katerih se zaposleni vozijo s kolesom, ni treba zagotavljati obsežnih parkirišč.

Nizozemski veleposlanik poudaril, da imata Nizozemska in Slovenija veliko podobnosti

Nizozemski veleposlanik v Sloveniji Johan Verboom je poudaril, da imata Slovenija in Nizozemska veliko podobnosti, med drugim tudi vrhunske uspehe na področju športnega kolesarjenja. Prav tako kot Slovenija pa je tudi Nizozemska začela projekt spodbujanja kolesarjenja, s katerim skušajo visok delež kolesarjev še povečati. Po veleposlanikovih besedah namreč polovico poti, krajših od osem kilometrov, Nizozemci opravijo z avtomobilom.

Verboom je zagotovil, da so v rednih stikih z ministrstvom in državnim sekretarjem Vajglom, dejal pa je tudi, da državni sekretar v kratkem načrtuje obisk na Nizozemskem.

Vodja pobude pri Inštitutu za politike prostora Nela Halilović je dejala, da je prilagajanje vsakdanje mobilnosti pogosto stresno, saj moramo ponovno vzpostaviti rutino in razmisliti, katera je najboljša pot, kakšno opremo potrebujemo in podobno. Vendar pa je na krajše razdalje pogosto hitreje, če se usedemo na kolo ali pa gremo peš, avtomobil pa pogosto uporabljamo brez premisleka, če je to sploh treba.

Z glavnim žrebom bodo kot nagrado podarili nizozemska kolesa

Pobuda bo trajala do 9. junija. Tisti, ki se ji bodo pridružili, lahko vsakodnevno beležijo število kilometrov, kolesarske vožnje označijo za do sedem dni nazaj, z vsakim prevoženim kilometrom pa se bodo lahko potegovali za nagrado v tedenskih žrebih. Ob koncu meseca bodo z glavnim žrebom kot nagrado podarili nizozemska kolesa.

Polni zagona kolesarimo v službo je nacionalna pobuda ministrstva za okolje, podnebje in energijo, inštituta za politike prostora, urbanističnega inštituta in digitalne agencije D'Agency. Namenjena je spodbujanju kolesarjenja in spreminjanju vsakodnevnih potovalnih navad. Vključuje "koristne nasvete, povezovanje z drugimi kolesarji in nagrade med akcijo in ob koncu izziva", so zapisali na spletni strani pobude.