Po zasneženem petku je pred nami sončen dan #animacija

Petkova noč je bila v znamenju snega. Največ ga je zapadlo na gorenjskem in notranjskem koncu. Zaradi snega so prebivalci več občin ostali brez elektrike, ponekod pa je sneg podiral tudi drevesa.

Padavine so po napovedih včeraj zajele vso državo. Že v dopoldanskih urah je začelo snežiti v krajih na zahodnem delu države, do popoldneva pa so se padavine začele širiti proti vzhodu. Največ snega je zapadlo prav v večernih urah, ponekod po Sloveniji, predvsem na Gorenjskem, pa je padal tudi ledeni dež. Po podatkih agencije za okolje (Arso) je snežna odeja najdebelejša v Zadlogu, Zelenici in Logatcu – ta je presegla mejo tridesetih centimetrov.

Prebivalci so ostajali brez elektrike, padala so drevesa

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je v občini Cerknica pod težo snega popustil nosilec električnega vodnika in padel na cestišče. Brez električne energije so ostali tudi v Brežicah in Celju. V naseljih Arnovo selo, Bizeljsko, Globoko, Mali Vrh, Dečno selo, Volčje in Piršenbreg je bila zaradi okvare na daljnovodu Vrbinska vas prekinjena oskrba z električno energijo – brez elektrike je tako ostalo 850 gospodinjstev. Enako se je zgodilo v občini Prebold in na območju občine Vitanje, kjer je brez elektrike ostalo 165 odjemalcev.

Pestro vremensko dogajanje pa sta ponekod spremljala tudi veter in burja, zaradi česar je več dreves padlo na cestišče. O padlih drevesih poročajo iz Maribora, Celja, Nove Gorice, Kopra in Trbovelj. V vseh primerih so posredovali gasilci, ki so drevesa razžagali in jih odstranili s cestišča.

Kako je videti zasnežena Ljubljana:

Danes snega ne bo

Snežni petek bo pospremila povečini jasna sobota. Po nekaterih kotlinah se bo megla zadrževala ves dan. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo okoli 0 stopinj, drugod bomo namerili od 2 do 6, na Goriškem in ob morju bo od 9 do 12 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj se bo po nekaterih nižinah še vedno zadrževala megla. Čez dan bo v krajih vzhodne in ponekod severne Slovenije delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V višjih legah in po nižinah vzhodne Slovenije bo pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature v nedeljo bodo od -7 do -1, na Primorskem od 4 do 8 stopinje. Živo srebro se bo čez dan gibalo od 4 do 9, na Primorskem se bodo temperature gibale od 10 do 14 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo predvsem v severovzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Topleje bo, poroča Arso.

Previdno na cesti

Ceste so zaradi snega in dežja ponekod po državi poledenele, zato vozite previdno s primerno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost razmeram na vozišču, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Pred snežnimi razmerami svari tudi policija. Kot pojasnjujejo, so ceste spolzke. "Povečajte varnostno razdaljo, saj je v trenutnih razmerah pot ustavljanja daljša. Že pri hitrosti 50 kilometrov na uro je razlika v poti ustavljanja med suho in mokro cesto okoli deset metrov, pri večjih hitrostih pa še več," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Stanje na cestah: