Po starem julijanskem koledarju bi se pomlad začela že danes

V nekdanjih obrtniških krajih na Gorenjskem je še vedno živa šega metanja luči v vodo, s katero so obrtniki simbolično sporočili, da bodo spet delali pri naravni svetlobi.V sodobnosti šego ohranjajo otroci s spuščanjem papirnih ali lesenih hišic in drugih zgradb z gorečo svečo v njih.

Tako so v soboto pozno popoldne barčice ali gregorčke spustili v vodo v Tržiču, v Kropi in Kamni Gorici pod Jelovico v Lipniški dolini, v Kranju in Preddvoru pri Kranju, pa tudi v Ljubljani in na Vrhniki.

Sv. Gregor je postni svetnik, zavetnik učiteljev, šolarjev in učenjakov.