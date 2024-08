Po slovenskih cestah nastajajo zastoji

Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji, potovalni čas se podaljša za 10 do 15 minut. Prav tako je gneča pred delovno zaporo pri počivališču Lukovica proti Ljubljani, nastaja zamuda od pet do 10 minut, poroča Prometno-informacijski center.

Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg tri kilometre. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Za pot proti Jesenicam in Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj nastaja še pred delovno zaporo med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani in povzroča pet- do desetminutno zamudo.

Na primorski avtocesti je kolona med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica iz smeri Viča in Brda proti Kopru. Voznikom se potovalni čas podaljša od pet do deset minut.

Gneča z zastoji je tudi na cestah Šmarje - Koper, Šmarje - Dragonja, v obe smeri Izola - Lucija in Lesce - Bled.