Slovenija upravičena do 1,49 milijarde evra nepovratnih sredstev, velik del bo namenjen za železniško infrastrukturo #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na seji vlade so danes obravnavali predlog za spremembe proračuna RS za leto 2023, predlog proračuna RS za leto 2024, predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024, predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, predlog mnenja k poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji ter predloge sklepov o podelitvi priznanj.

O tem, kaj so sprejeli, so spregovorili minister za infrastrukturo Bojan Kumer, minister za finance Klemen Boštjančič in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Minister 🇸🇮 @mfinance_gov_si Klemen Boštjančič: "Veseli me, da bo Slovenija v tem tednu posredovala prvi zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, s čimer bomo po prejetem predplačilu začeli črpati ta sredstva." pic.twitter.com/dExfR7fB7H — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 19, 2022

Slovenija bo v tem tednu posredovala prve zahtevke za povračilo sredstev za blažitev gospodarskih in socialnih posledic covida-19. Vrednost prvega zahtevka je 57 milijonov evrov. Naslovili bodo tudi izzive zelenega in digitalnega prehoda.

"Po novih izračunih bo Slovenija upravičena do 1,49 milijarde evra nepovratnih sredstev, mehanizma, kar je prilagojen znesek. Ker je imela država v letu 2021 boljši BDP od predvidenega, smo upravičeni do 300 milijonov evrov nižjega zneska. Velik del sredstev bo usmerjenih v izgradnjo železniške infrastrukture," je povedal Klemen Boštjančič.

Minister 🇸🇮 @mfinance_gov_si Klemen Boštjančič: "Veseli me, da bo Slovenija v tem tednu posredovala prvi zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, s čimer bomo po prejetem predplačilu začeli črpati ta sredstva." pic.twitter.com/dExfR7fB7H — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 19, 2022

Vlada je sprejela predlog zakona o zaščiti prijaviteljev. Prispeval bo k preprečevanju kršitev, ki upočasnjujejo gospodarsko rast, prispeva k boljši kakovosti in zaščiti interesov. Družba potrebuje odgovorne posameznike, ki so pripravljeni izpostaviti nepravilnosti, zato je prav, da so primerno zaščiteni, je dejala Dominika Švarc Pipan.

Kot je povedala zakon določa vzpostavitve notranjih in zunanjih prijavnih poti. Žvižgači bodo zaščiteni pred odkritjem identitete, ponujeno pa jim bo tudi svetovanje in psihološka pomoč. "Zakon, če bo sprejet, se bo uporabljal za zaščito posameznikov, ki razkrijejo kršitve predpisov v svojem delovnem okolju, tako v javnem, kot v zasebnem sektorju," je dodala.

Predvidevamo, da bomo v Sloveniji obravnavali do deset takih primerov na leto.

Ministrica @Mpravosodje @DominikaSvarc: Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o zaščiti prijaviteljev, t. i. žvižgačev, s katerim v slovenski pravni red prenašamo evropsko direktivo o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. pic.twitter.com/XqB7D0FhVj — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 19, 2022

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je zavrnil navedbe, da imamo v Sloveniji najvišjo ceno električne energije v EU. Kot je dejal, "so takšne primerjave izkrivljene in neresnične. Borzne cene električne energije se oblikujejo na podlagi avtomatskega algoritma med ponudbo in povpraševanjem."