Bo Golobova vlada zagotovila zakonska sredstva za športno infrastrukturo?

Po poročanju Dela je v rebalansu proračuna za prihodnji dve leti predvidena le polovica tega zneska, torej 15 milijonov evrov za vsako leto.

Kot ugotavlja Delo, se pri izvajanju zakona uresničujejo opozorila parlamentarne zakonodajne službe o nedodelanosti zakona, ki skoraj ne predvideva, kakšno športno infrastrukturo naj bi financiral oziroma sofinanciral. Prioritetna področja naj bi skladno s poslanskim zakonom določila šele vsakokratna vlada z letnim načrtom do 31. marca v tekočem letu.

Tega pa Golobova vlada še ni storila. Tudi zato na ministrstvu za izobraževanje odgovarjajo, da glede na dosedanje izkušnje pri sofinanciranju občinskih investicij, ko je bilo nujno zamikanje dinamike financiranja zaradi težav občin pri pridobivanju investicijske dokumentacije in izvedbi gradbenih del, predvidevajo, da bodo za leto 2023 načrtovana sredstva zadoščala. "Če ne bo tako, bomo med izvrševanjem proračuna iskali možnosti za povečanje financiranja, kot je že bila praksa v preteklih letih," so napovedali za Delo in dodali, da zakon predvideva možnost realizacije višjega zneska v prihodnjih letih.

Kako to, da ni predvidenih sredstev niti v finančnem načrtu za leto 2024, na vprašanja časnika niso odgovorili ne na ministrstvu za finance ne na ministrstvu za izobraževanje. So pa na zadnjem napovedali, da ga bodo vendarle dopolnili in obseg povečali na 31 milijonov evrov. Zavedajo se, da bo treba izpad sredstev nadomestiti v prihodnjih letih. Na finančnem ministrstvu pa dodajo, da je načrtovanih 15 milijonov evrov kar 2,6-krat več kot v že sprejetem finančnem načrtu za leto 2023.