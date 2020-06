Po ropu na Cankovi: "Moj mož je postal junak" #video

V torek je oboroženi moški, za katerega se je pozneje izkazalo, da je policist, oropal banko na Cankovi.

Po ropu je zbežal, za njim pa se je zapodil Bojan Baranja, ki ga je ropar med prerivanjem udaril s pištolo in ga poškodoval. Ropar je med prerivanjem sprožil več strelov, nato pa si je vzel življenje.

Horvatova je za Planet TV dejala, da je na njenega moža zelo ponosna vsa družina. Povedala je še, da je operacija njegove poškodbe uspela.

Policist naj bi imel psihične težave

Kot so povedali na novinarski konference Policijske uprave Murska Sobota, je bil policist, ki je oropal banko, v preteklosti v notranjem varnostnem postopku zaradi psihičnih težav, a je nato komisija ministrstva za notranje zadeve ugotovila, da je sposoben opravljanja policijskega dela, zato je bil zadnje dni v službi.

Kot so še povedali, je pri ropu uporabil službeno pištolo. Sprva so ga zasledovali trije domačini, ob koncu le še eden, proti kateremu je večkrat ustrelil v tla. Po prerivanju sta oba obležala. Ko se je domačin umaknil, je ropar storil samomor, so še povedali policisti.

Župan: Storilec ga je dvakrat ali trikrat s pištolo udaril po glavi

Župan Cankove Danilo Kacijan je za Planet TV dejal, da je ropar vstopil v banko in zahteval denar. Nato se je za njim pognala skupina ljudi, ropar je streljal, vsi so se ustavili razen pripadnika romske skupnosti, ki mu je še vedno sledil.

"Za njim je tekel približno od 500 do tisoč metrov, do neposredne bližine igrišča, pri tem je prišlo tudi do streljanja in obračunavanja med občanom in storilcem," je povedal župan. Storilec je občana, ki je tekel za njim, dvakrat ali trikrat s pištolo udaril po glavi, občan pa je nato nehal teči za njim.

