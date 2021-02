Po Ptujski cesti s hitrostjo, ki je še za avtocesto previsoka

Pretekli četrtek so policisti nekaj minut pred 21. uro z dopplerjevim radarjem na Ptujski cesti v Mariboru v neposredni bližini stavbe postaje prometne policije Maribor izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila znamke Audi. Na tem delu ceste je, kjer je omejitev hitrosti s postavljenim prometnim znakom omejena na 70 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 138 kilometrov na uro, kar je skoraj dvakrat več od največje dovoljene hitrosti. Voznik si je prislužil kazensko globo v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Kot so sporočili s policijske uprave Maribor, četrtkov primer vsekakor ni edini. Pred tem je policija namreč obravnavala voznika osebnega vozila BMW, ki je na istem delu ceste vozil s hitrostjo 127 kilometrov na uro.

Pristojni sicer redno opozarjajo voznike in udeležence v cestnem prometu, naj vozijo strpno, naj upoštevajo cestnoprometne predpise in naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim ter vremenskim razmeram. Da je nemalo voznikov, pri katerih preventivna policijska opozorila ne zaležejo, pa je nekaj dni zatem dokazal tudi voznik omenjenega osebnega avtomobila znamke Audi.

"Policisti znova, kot že velikokrat doslej, voznike opozarjamo, naj vozijo strpno, po prometnih predpisih in naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim in vremenskim razmeram. Policisti s stalnim nadzorom cestnega prometa posebno pozornost namenjamo prav tistim voznikom, ki huje kršijo cestnoprometna pravila in s svojo vožnjo ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu, zoper takšne voznike pa dosledno ukrepamo," so opozorili na mariborski policijski upravi.