Po premierjevih izjavah koalicija miri strasti: Razpok ni

Besede predsednika vlade Roberta Goloba, da kot nujno ocenjuje le zdravstveno reformo, pri vseh preostalih, vključno z davčno, pa da so šli morda predaleč, in kritika, da je ekipa ministrstva za finance s Klemnom Boštjančičem na čelu davčno reformo komunicirala slabo in narobe, so namreč med koalicijskimi partnerji v začetku tedna povzročile nemalo razburjenja.

Njihova ključna reforma je zdravstvena reforma

V koaliciji sicer zdaj poskušajo pomiriti strasti in poudarjajo, da ostajajo enotni, njihova ključna naloga pa ostaja reforma slovenskega zdravstvenega sistema. "Pričakujemo, da reforme bodo, da bo vlada vsem izhodiščem, ki smo jih zavzeli že na koalicijskih vrhih, sledila in bomo reforme opravili v kar največji meri," danes poudarjajo v SD, kjer je bilo po neuradnih informacijah v zadnjih dneh mogoče zaznati precej nezadovoljstva, z uradnimi odzivi pa so bili do zdaj skopi, saj da morajo najprej opraviti pogovore v stranki.

"Vseh nas je lahko strah reform, ampak te so potrebne, da se izboljša življenje ljudi. To je dejstvo, treba bo vztrajati in nadaljevati," pa je na današnji novinarski konferenci dejala poslanka in podpredsednica SD Meira Hot.

Tudi v Levici poudarjajo, da mora koalicija nadaljevati pripravo reform. V tem tednu so tako že menili, da je treba vztrajati pri predstavljenih izhodiščih davčne reforme, koordinator Levice Luka Mesec pa je ob robu rednih tedenskih koalicijskih usklajevanj v četrtek zatrdil, da razpok v koaliciji ni.

Je pa Hotova danes menila, da bo aktualno dogajanje zahtevalo tudi nadaljnje pogovore v koaliciji. "Davčna reforma je nujna, morda se je nerodno komuniciralo, to se je tudi v tem tednu že večkrat poudarilo. O tem so se kar vse tri koalicijske stranke strinjale, v naslednjih dneh pa pričakujemo nekatere pogovore," je še dejala Hotova.

"Gre za natolcevanja, igrice in metanje peska v oči"

Ob novinarskem vprašanju, ali se odnosi med SD in Gibanjem Svoboda zaostrujejo in ali lahko pričakujemo prestope poslancev Gibanja Svoboda v vrste SD, pa je Hotova danes zatrdila, da gre za "natolcevanja, igrice in metanje peska v oči". "Upam, da to ne prihaja iz vrst Gibanja Svobode, iz naših vrst nedvomno ni prišlo, ker takšnih dogovorov nihče izmed nas sploh ni opravljal," je dejala podpredsednica SD.

Tudi v Gibanju Svoboda zatrjujejo, da njihova poslanska skupina deluje enotno, vsa ministrska ekipa pa ima njihovo zaupanje. Tako v največji vladni stranki zavračajo tudi namigovanja, da se po slabem letu mandata aktualne vlade obeta rekonstrukcija ministrske ekipe.

Bo pa po napovedih premier Golob po preteku prvega leta mandata, ki ga bo vlada zabeležila čez dva meseca, opravil oceno dela vsakega ministra, saj da je samorefleksija normalna za delovanje vsake vlade. Generalna sekretarka stranke Vesna Vuković je ob tem poudarila še, da je nastopil čas za konstruktivno sodelovanje in čas, da levosredinske vlade prenehajo netiti notranje spore same sebi.