Zaradi vremenskih razmer se sajast dim še vedno zadržuje v bližnji in tudi daljni okolici pogorelega skladišča v Vižmarjah. Prebivalcem, ki zaznajo vonj po dimu, v Gasilski brigadi Ljubljana svetujejo, da zaprejo okna, izklopijo prezračevalne sisteme in se po nepotrebnem ne izpostavljajo dimu.

V Gasilski brigadi Ljubljana so na družbenem omrežju Facebook še pojasnili, da se bo dim predvidoma širil v širšo okolico še dlje časa.

Kot so zapisali v sporočilu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je ponoči še potekalo gašenje požara, ki je v torek nekaj po 4. uri izbruhnil na Plemljevi ulici v Šentvidu v Ljubljani. Ob večjem skladišču so zagorele palete, naložene ob objektu, požar pa se je nato razširil v notranjost gospodarskega objekta v velikosti 150 krat 40 metrov, v katerem ima svoja skladišča več podjetij, med drugim tudi trgovsko podjetje s pnevmatikami.