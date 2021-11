Požar v Vižmarjah pogašen, v ozračju še vedno povečana prisotnost trdih delcev #foto #video

Gasilci so večinoma uspeli pogasiti požar, ki je ponoči zajel večje skladišče v Vižmarjah v Ljubljani. Ker pa so nekatera žarišča težje dostopna, bo tam gašenje potekalo še kar nekaj časa. V neposredni bližini požara je v ozračju še vedno povečana prisotnost trdih delcev oz. saj, drugih strupenih snovi pa meritve niso pokazale.

V Gasilski brigadi Ljubljana so na Facebooku še pojasnili, da je v teku koordinacija sanacije pogorišča, ki se bo predvidoma izvajala s pomočjo gradbene mehanizacije. Ažurno se izvajajo tudi meritve ozračja.

Požar skladišča na Plemljevi ulici v Vižmarjih je izbruhnil nekaj minut čez 4. uro zjutraj. S palet, naloženih ob objektu, se je ogenj razširil v notranjost objekta, v katerem ima skladišča več podjetij, tudi trgovsko podjetje z gumami, je poročala Uprava za zaščito in reševanje. V stavbi po prvih podatkih policije ni bilo oseb.

Na območju so posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana in več prostovoljnih gasilskih društev, na delu je bilo več kot 150 gasilcev. Aktivirali so tudi državni ekološki laboratorij, saj se je v zrak dvigal močan temen dim.

Po podatkih prometno-informacijskega centra je zaradi odstranjevanja posledic požara še vedno zaprta Kosmačeva ulica, med Celovško in Tacensko cesto, ter oviran promet na Tacenski in Miheličevi cesti. Voznikom priporočajo Obvozno cesto.

Zaradi požara ustavljen železniški promet

Zaradi požara je prekinjen tudi železniški promet na relacijah Kranj-Ljubljana, Ljubljana-Beljak in Ljubljana-Medvode. Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, so zagotovili nadomestni avtobusni prevoz, na katerem pa ni mogoč prevoz oseb na električnih invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Pri nadomestnih prevozih lahko prihaja do zamud, zato na Slovenskih železnicah potnike pozivajo, da to upoštevajo pri načrtovanju svojega potovanja, so še zapisali na spletni strani.

Foto: Bojan Puhek Ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo kriminalisti začeli ogled in ugotavljanje vzroka požara, so še zapisali.

Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zaradi požara prebivalcem svetuje, naj se izogibajo onesnaženemu okolju, dokler območje požara ne bo očiščeno. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.