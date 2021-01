Po okužbi zapleti tudi pri otrocih. Pri odraslih pogosti krvni strdki.

V UKC Ljubljana so obravnavali več otrok z večorganskim vnetnim sindromom po prebolelem covid-19, ki nastane zaradi prekomernega imunskega odziva. Prav tako so obravnavali več otrok z vnetjem drobnih žil, zaradi katerih se najpogosteje pojavijo kožni izpuščaji, skupaj s kolegi iz tujine pa preučujejo domnevno vzročno povezanost s covid-19. V UKC Ljubljana pogosto obravnavajo tudi odrasle bolnike, ki imajo hude zdravstvene težave po že prebolelem covid-19. Najpogosteje gre za zaplete s krvnimi strdki, a lahko covid-19 dolgoročno pušča posledice na vsakem organu.

Kot navaja vodja službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo s pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tadej Avčin, gre pri večorganskem vnetnem sindromu za izrazito težko sistemsko vnetno reakcijo, v sklopu katere so lahko prizadeti različni organski sistemi, najpogosteje srce, prebavila, koža in oči, nekoliko redkeje pa pljuča, ledvice in možgani, piše STA.

Otroci so bili pred tem zdravi in brez kroničnih bolezni

Na pediatrični kliniki so do zdaj obravnavali 24 otrok s tem sindromom, vsem otrokom so v krvi našli protitelesa na novi koronavirus, kar pomeni, da so preboleli covid-19. Otroci, ki so jih obravnavali, so bili pred sindromom zdravi otroci brez kroničnih bolezni. Štirje so prebolevali covid-19 s simptomi približno mesec pred pojavom večorganskega vnetnega sindroma. Pri ostalih pa je okužba potekala brez simptomov, so jim pa naknadno potrdili okužbo na osnovi prisotnosti protiteles, še navaja STA.

Možne so tudi dolgoročne posledice kot je okvara srca

Večorganski vnetni sindrom je trenutno v Sloveniji najpogostejša imunsko posredovana nenalezljiva vnetna bolezen pri otrocih. Zaradi bolezni po navadi v bolnišnici ostanejo približno 14 dni. Pojavi se med dvema in šestimi tedni po preboleli okužbi z novim koronavirusom. "Podatkov glede dolgotrajnega poteka in možnosti ponovitve trenutno še nimamo. Po podatkih iz literature je smrtnost pri tem sindromu 1,5-odstotna. Med našimi bolniki so bili trije zdravljeni z intenzivno terapijo, pri vseh bolnikih smo uspeli doseči umiritev vnetja, dolgoročne posledice pa bomo lahko ocenili šest mesecev od začetka bolezni," navaja Avčin. Pri dolgoročnih posledicah gre za okvare srca, poroča STA.

Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Pri vnetju drobnih žil, povezanem s covid-19, se najpogosteje pojavijo kožni izpuščaji, redkeje zapleti na drugih organskih sistemih. Vnetje drobnih žil so ugotovili pri 14 otrocih, petina jih je imela protitelesa na novi koronavirus v krvi. "Teh izpuščajev prej nismo opažali in skupaj s kolegi iz tujine preučujemo domnevno vzročno povezanost. Za oceno, ali gre za ponavljajočo bolezen, je trenutno premalo podatkov in so potrebne nadaljnje raziskave," navaja Avčin. Pri eni bolnici, pri kateri so po preboleli okužbi z novim koronavirusom v krvi našli protitelesa, je prišlo do kožnega izpuščaja, odmrtja dela kosti in arterijske hipertenzije, še piše STA.