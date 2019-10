Po nakupih se odpravite danes, trgovine bodo zaprte

Jutri in v petek praznujemo državna praznika - dan reformacije in dan spomina na mrtve, zato bodo prihodnje dni vse trgovine in vsa trgovinska središča zaprta. Tudi nekatere manjše zasebne trgovine bodo čez praznike zaprte, zato svetujemo, da vse večje nakupe opravite najkasneje do danes zvečer.

Dogovor, ki so ga sprejeli delodajalci in sindikati, določa deset praznikov, ko so trgovine zaprte, med temi sta tudi praznik reformacije in dan spomina na mrtve, ki ju praznujemo 31. oktobra in 1. novembra.

Jutri vse zaprto

Vsa trgovska središča in vse trgovine bodo jutri zaprte. Odprte bodo lahko le manjše trgovinice, ki jih upravljajo zasebniki. Pogoj je, da v trgovini dela bodisi lastnik bodisi družinski član. Nujne nakupe bo med prazniki prav tako mogoče opraviti na bencinskih servisih in v nekaterih pekarnah.

Petek, 1. november

Vse trgovine in vsi trgovinski centri bodo zaprti. Odprte bodo le nekatere manjše zasebne trgovine.

Nedelja, 3. november

Zaradi bombe, ki so jo pretekli teden našli v Mariboru, bo v nedeljo zaprto tudi trgovinsko središče Europark.