Po najlepša darila v Spar

Oglasno sporočilo

Kako izbrati primerno darilo za otroka?

Če želite, da bo vaše darilo malemu obdarovancu pisano na kožo, si pred nakupom odgovorite na nekaj vprašanj.

Kaj ima otrok najraje oziroma kaj so njegovi hobiji?

S katerimi igračami se najraje igra?

Koliko je otrok star oziroma ali je določena igrača primerna zanj? Darilo za otroka mora biti namreč starosti primerno.

Primerno darilo poiščite v novem Sparovem katalogu Čudoviti svet igrač, kjer boste med drugimi našli tudi LEGO® kocke, ki jih zdaj dobite po posebej ugodni ceni.

Zbirajte točke zvestobe in kupite izbrane LEGO® kocke 40 odstotkov ceneje.

Zbirajte Sparove nalepke zvestobe za izbrane LEGO® kocke Spar svoje zveste kupce znova nagrajuje z izjemno ugodno ponudbo LEGO® kock! V trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR PARTNER za vsakih 10 evrov nakupa do 31. 12. 2022 prejmete točke zvestobe, ki jih lahko izkoristite za nakup izbranih izdelkov LEGO® kar 40 odstotkov ceneje*. Več informacij o akciji najdete tukaj. *Cena velja s SPAR plus kartico.

S čim obdariti odrasle?

Kaj podariti prijatelju, ki ima že vse, ali sorodniku, ki mu nič ni všeč? Najprej si odgovorite na vprašanje, kaj obdarovanca zanima oziroma kateri so njegovi hobiji.

Ljubitelja vina presenetite s steklenico dobrega vina in kompletom za rezanje sira. Tisti, ki se radi razvajajo, bodo zagotovo veseli kopalnega plašča, brisače za savno ali dišeče sveče. Knjižnega molja boste najbolj razveselili z dobro knjigo, pozanimajte se, kaj rad bere. Ženski, ki je rada urejena, lahko poklonite šal ali ruto. Športnik se ne bo mogel upreti športni uri. Nekomu, ki obožuje sproščanje na kavču, lahko podarite odejo ali tople nogavice. Zapriseženo kofetarico presenetite z njeno najljubšo kavo in skodelico z lepimi mislimi, ki ji bodo polepšale dan. Če vaš obdarovanec obožuje božič in vse, kar je povezano z njim, pa mu namenite pulover, majico ali pižamo z božičnim motivom.

Potrebujete več idej? Poiščite jih v našem katalogu daril.

V Sparu boste našli pestro ponudbo različnih daril.

Ni pomembno le, kaj podarite, temveč tudi, kako, saj darilo odraža vas. Zato naj bo lepo zavito oziroma podarjeno v lični embalaži ali darilni vrečki. Tako se bodo obdarovancu že ob pogledu nanj zasvetile oči.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.