Po izgubljeno torbico na avtocesti se je odpravil z vzvratno vožnjo

Gorenjski policisti so v četrtek ustavili voznika, ki je na gorenjski avtocesti vozil vzvratno po odstavnem pasu. Razlog je bila izgubljena torbica.

Vse skupaj se je začelo na počivališču Hrušica, kjer je potnica pri vstopanju v avto z vrati priprla torbico. Ta je ostala zunaj vozila in je med vožnjo padla na cesto. Voznik in potnica sta torbico pogrešila pri Torovem, zato se je voznik pomaknil za odstavni pas in se vzvratno odpeljal nazaj proti Voklem.

Vozniku, gre za tujega državljana, je policija izdala globo.

"Na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje. Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer ni dovoljeno voziti po smernem vozišču, namenjenem vožnji v nasprotni smeri. Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ustavitev zaradi nudenja potrebne pomoči," sporočajo s policije.