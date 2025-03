Po avtocesti divjal s hitrostjo 257 km/h in si prislužil visoko kazen

Novomeški policisti so v četrtek ujeli voznika, ki je po avtocesti vozil s hitrostjo 257 kilometrov na uro. Izdali so mu plačilni nalog v višini 1.200 evrov in izrekli devet kazenskih točk.

Policisti PPP Novo mesto so v četrtek okoli 12.30 med merjenjem hitrosti na avtocesti pri naselju Vihre v smeri proti Ljubljani ujeli voznika, ki je vozil s hitrostjo 257 kilometrov na uro.

Dvaintridesetletnega voznika avtomobila volkswagen golf, ki je hitrost prekoračil za kar 127 kilometrov na uro, so ustavili in mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in izrekli devet kazenskih točk, so sporočili s PU Novo mesto.