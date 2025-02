Pri menjavi žarnice padel z višine dveh metrov in zaradi hudih poškodb umrl

Novomeški policisti so v torek popoldne obravnavali nesrečo pri delu. Med menjavo žarnice pred počitniško hišo je 77-letniku najverjetneje zdrsnilo, padel je z višine okoli dveh metrov in pol, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Kljub nudenju prve pomoči je moški na kraju nesreče umrl zaradi hudih poškodb.

Okoliščine policisti še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.