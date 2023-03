"Ne bo pravega napredka brez tistih, ki so odrinjeni na rob"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica Nataša Pirc Musar je udeležbo na zasedanju Konference ZN o najmanj razvitih državah v Dohi danes sklenila s sopredsedovanjem tematski okrogli mizi o spopadanju s podnebnimi spremembami in podpori okolju. V nagovoru je poudarila, da "pravega napredka ne bo brez učinkovitega in vključujočega sodelovanja slehernega med nami".

Na okrogli mizi na visoki ravni, ki ji je sopredsedovala s premierjem Tuvaluja, je predsednica republike govorila o varnostnem vidiku podnebnih sprememb in poudarila, da te niso pomembne samo za človekovo varnost, temveč tudi mednarodno, so sporočili iz urada predsednice.

Katastrofalne razsežnosti segrevanja ozračja

Opozorila je na katastrofalne razsežnosti segrevanja ozračja in poudarila, da "podnebne spremembe ne prizanašajo nobeni državi, da pa na žalost najbolj prizadenejo ravno najmanj razvite države, tudi zaradi pomanjkanja solidarnosti na svetu".

Pozvala je k solidarnosti in poudarila, da "pravega napredka ne bo brez učinkovitega in vključujočega sodelovanja slehernega med nami, vseh delov naših družb, tudi tistih, ki so pogosto odrinjeni na rob, ne sedijo za isto mizo, ko se sprejemajo odločitve, ali pa sodelujejo, vendar niso slišani".

Dvigovanje morske gladine

Ob robu konference so bile podnebne spremembe tudi glavna tema dvostranskih pogovorov predsednice Nataše Pirc Musar z voditelji afriških in nekaterih manjših tihomorskih otoških držav, v katerih dvigovanje morske gladine že ogroža njihov obstoj.

Zasedanja v katarski prestolnici se je ob Pirc Musarjevi od nedelje udeleževala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.