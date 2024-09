Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se mudi na delovnem obisku na Nizozemskem, se je danes med drugim sestala s predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Tomoko Arkane in tožilcem ICC Karimom Khanom. Srečala se bo tudi z nizozemskim kraljem Viljemom-Aleksandrom in premierjem Dickom Schoofom, so sporočili v njenem uradu.

"Slovenija se je vedno zavzemala za polno in brezpogojno spoštovanje mednarodnega prava in človekovih pravic ter je bila glasna zagovornica vseh mednarodnih sodišč in tribunalov. Spoštovanje njihovih odločitev in sodb ter spoštovanje njihove neodvisnosti in nepristranskosti je ključen element zagotavljanja mednarodne vladavine prava," je Pirc Musar dejala po sestankih na ICC, kjer se je srečala tudi z izvršno direktorico Sklada za žrtve Deboro Ruiz Verduzco.

Pogovori potrjujejo dobro sodelovanje med Slovenijo in Nizozemsko na različnih področjih, so ob obisku sporočili iz predsedničinega urada.

Pirc Musar: Na lastne oči sem se prepričala o preobrazbeni moči varstva podatkov

Pirc Musar se je danes udeležila konference mreže strokovnjakov Europola za varstvo podatkov. Razprave so bile letos namenjene predvsem povezavi med varstvom podatkov in kibernetsko varnostjo.

V nagovoru je poudarila, da se je v svoji karieri na lastne oči prepričala o preobrazbeni moči varstva podatkov. "Ne gre zgolj za tehnično ali pravno vprašanje, temveč za vprašanje načel. Naša zavezanost varstvu osebnih podatkov zrcali našo zavezanost človeškemu dostojanstvu in samostojnosti posameznika," je dodala.

Ob robu konference se je predsednica srečala z izvršno direktorico Europola Catherino de Bolle. Poudarila je, da je Europol vzpostavil močno zaupanje med državami članicami, kar je ključno za uspešno sodelovanje pri zagotavljanju varnosti državljanov EU.

Obiskala je tudi Agencijo EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), kjer se je srečala s predsednikom Ladislavom Hamranom in podpredsednikom Boštjanom Škrlecem. V pogovorih je izrazila zadovoljstvo z odličnim delom Eurojusta, še posebej s kakovostjo njegove podpore in uspešnim sodelovanjem s pristojnimi organi Slovenije.

📍 President Hamran & Vice-President Škrlec welcomed 🇸🇮 President @nmusar to Eurojust.



🗨️ President Hamran: "Slovenia sets a strong example as a key partner for the EU’s safety & security & we are grateful for President Pirc Musar's support."



More 👉 https://t.co/hSI4ZvBAXz pic.twitter.com/dpDV1aZkq7 — Eurojust (@Eurojust) September 16, 2024

Pirc Musar tudi z nizozemskim kraljem

Sestala se bo še z nizozemskim kraljem, pri čemer bosta pozornost namenila sodelovanju na multilateralnem področju v luči članstva Slovenije v Varnostnem svetu ZN, sodelovanju v okviru Ljubljansko-haaške konvencije MLA, mnenja pa bosta izmenjala tudi v pogledih na zeleni prehod in vlogo žensk v zunanji politiki.

Obisk bo predsednica sklenila s srečanjem z nizozemskim premierjem Schoofom, ki je mandat nastopil v začetku julija. Srečanje je namenjeno krepitvi političnega, gospodarskega in obrambnega sodelovanja, v pogovoru pa se bosta dotaknila tudi vprašanj vladavine prava in širitve EU ter aktualnih mednarodnopolitičnih tem, med njimi razmeram na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, so sporočili iz urada predsednice.