Pijan 67-letnik napadel varnostnika, policisti so ga obvladali šele s silo

67-letni moški je v sredo zvečer v trgovini na območju Policijske uprave Maribor fizično napadel varnostnika. Bil je pod vplivom alkohola in ob prihodu policistov ni upošteval njihovih ukazov, zato so ga pridržali, so sporočili s PU Maribor.

Policisti so kršitelju izdali plačilni nalog zaradi več kršitev.