Petletni otrok prejel položnico za plačilo dohodnine

Na družbenem omrežju Facebook kroži objava zgroženega slovenskega uporabnika, ker je petletni otrok po pošti prejel položnico za plačilo dohodnine v znesku 10,56 evra.

Konec lanskega leta je namreč sodeloval na nagradnem natečaju komunalnega podjetja Slovenj Gradec. Nagradili so najboljše risbe otrok, ki so na najbolj zabaven in hkrati poučen način predstavile pomen pitne vode ter naš odnos do nje. Eno izmed denarnih nagrad v vrednosti 50 evrov je prejel tudi omenjeni otrok. Denar je osebno prevzel na sedežu izplačevalca nagrade.

V objavi z naslovom Pokvarjena Slovenija! se uporabnik Facebooka sprašuje, kako je mogoče, da država otrokovo ustvarjalnost "nagradi s plačilom dohodnine". "Škoda besed za tako sramoto," je zgroženo zapisal.

K objavi je pripel tudi fotografijo položnice, pod katero so se vsuli večinoma ogorčeni komentarji Facebookovih uporabnikov.

Tudi otrok je davčni zavezanec. Davčno številko prejme ob rojstvu.

Za pojasnila smo se obrnili na finančno upravo, kjer so nam pojasnili, da gre za običajen postopek obdavčevanja nagrad, katerih vrednost presega 42 evrov. Te so po zakonu o dohodnini za vse davčne zavezance, tudi otroke, obdavčene s 25-odstotno stopnjo dohodnine.

Foto: Matej Povše Akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov mora sicer Fursu odvesti in plačati izplačevalec nagrade, a ker je v tem primeru akontacija dohodnine znašala manj kot 20 evrov, tega komunalno podjetje ni bilo dolžno storiti. Akontacija dohodnine je namreč znašala 12,5 evra.

Dohodnino v višini 10,56 evra mora tako poravnati petletnik oziroma njegovi starši. Ker akontacija dohodnine še ni bila plačana, je znesek plačila dohodnine izračunan glede na dohodkovni razred starša, ki uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževanega otroka.

Otrok se lahko plačilu dohodnine tudi izogne, vendar ...

Teoretično bi se petletnik lahko celo izognil plačilu dohodnine, če ga starši ne bi uveljavljali kot vzdrževanega družinskega člana. A v tem primeru seveda tudi ne bi bili upravičeni do olajšave za vzdrževanega družinskega člana v višini 2.436 evrov. Tako bi se splošna davčna olajšava v višini 3.302 evra priznala otroku, ki zaradi tega ne bi imel niti vračila, niti doplačila dohodnine.

To v praksi sicer ni smiselno. Če starš pri povprečni plači uveljavlja otroka kot olajšavo na mesečni ravni, ima zaradi tega okoli 50 evrov višjo neto plačo, če pa otroka kot olajšavo uveljavlja na letni ravni, ima zaradi tega okoli 600 evrov višje vračilo dohodnine kot sicer.